Vanamuusikafestival on Euroopa parimatest

Tänavu 30. korda toimuv Haapsalu vanamuusikafestival on üks Euroopa parimaist klassikalise muusika festivalidest.

BBC muusikaajakiri valis välja 29 parimat klassikalise muusika festivali, mille hulka pääses ka kaks Eestis toimuvat. Lisaks vanamuusikafestivalile on nimekirjas ka Pärnu muusikafestival.

Tänavune vanamuusika festival algab neljapäeval Haapsalu toomkirikus Johannese passiooniga ja lõppeb samas kohas pühapäeval Belgia ansambli Graindelavoix’ esitlusega. Lisaks toomkirikule toimuvad kontserdid ka Jaani kirikus.

„Siin on kunstilise juhi Toomas Siitani eksimatu maitse ja suur töö loonud tugeva vundamendi. Arvan, et mitmel tasandil tekkiv ühtsus- või koosolemistunne muusikas on kindlasti miski, mis meie festivali iseloomustab,” ütles festivali tegevjuht Saale Fischer.

Fischer lisas, et nii artistid kui ka publik tulevad hea meelega festivalile tagasi ja neid veenma ei pea.

Haapsalu vanamuusika festival toimus esimest korda 1994. aastal.