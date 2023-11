Lauri Läänemets: kärpimine ja kokkuhoid ei taga majanduse arengut

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ja siseminister Lauri Läänemets ütles nädalavahetusel Haapsalus peetud volikogul, et Eestile uue hoo andmise kaks võtmekohta on investeerimine inimestesse ja energeetikasse.

Siseminister Lauri Läänemets, kas praegu on õpetajate palgavaidluse teemal valitsuses suusad risti?

Lisaks õpetajatele on meil päästjate ja politseinike palk, sest ka need ametiühingud on oma soovid juba esitanud.

