Haapsalu dirigent ja helilooja Sirje Kaasik tähistab laupäeval Haapsalu toomkirikus oma 65. sünnipäeva autorikontserdiga „Kingi mulle uus laul“.

Kaasiku sõnul on see tema viies või kuues autorikontsert. Kontserdikavas on kokku 16 muusikapala, mida esitavad Haapsalu ja Keila koorid ning Haapsalu muusikakooli pärimusmuusika ansambel. Naiskoori lugusid saatvad flöödisolistid Kadri Jõgisaar ja Annabel Kaasik on juubilari õpilased Haapsalu muusikakoolist.

