Sotsiaaldemokraadid peavad täna Haapsalus volikogu, mille avab erakonna esimees Lauri Läänemets kõnega poliitilisest olukorrast ja Eestile vajalike sihtide seadmisest.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on täna olukord, kus sotsiaaldemokraatidest on kujunemas Eesti ainus tugev vasak-tsentristlik poliitiline jõud. „Meie vastutus üha suurem, sest näeme, et parempoolne majanduspoliitika on pankrotis – Eestil on küll Euroopa madalaim riigivõlg, aga kõrgeim hinnatõus ja sügavaim majanduslangus. Seepärast ootavad just sotsiaaldemokraatidelt lahendusi nii keskklass kui ka ühiskonna nõrgimad, nii ettevõtjad kui ka regionaalarengu eest seisjad.“

Volikogu päevakorras on lisaks esimehe pöördumisele ka Euroopa Parlamendi valimisteks valmistumise kava kinnitamine. Samuti valitakse volikogu keskkonnakomisjoni juht.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu algab kell 10 Haapsalus, Kaluri klubihoones.