Vormsi vallavanem Maris Jõgeva liitus sotsidega

Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitus täna Vormsi vallavanem ja pikaaegne kodanikuühiskonna edendaja Maris Jõgeva.

„Mulle meeldib sotsiaaldemokraatide nägemus regionaalpoliitikast ja eriti see, et nad valitsuserakonna seisavad ka tegelikkuses selle eest, et kõikjal Eestis oleks inimestel hea elada,” põhjendas oma otsust 2022. aastast Vormsi valda juhtinud Maris Jõgeva.

„Olen olnud Vormsiga seotud enamuse oma elust. Vallavanemana olen saanud tuttavaks mitmete varem kaugeks jäänud teemadega, mistõttu tean hästi keskustest kaugemate piirkondade väljakutseid. Ma näen ka võimalusi, kuidas neid koostöös riigi või kohaliku kogukonnaga lahendada,” rääkis Jõgeva.

Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Maris Jõgeva parim näide regionaalpoliitika edendajast. „Mul on väga hea meel Marise tuleku üle. Väikesaarel ja väikesel kogukonnal elu sees hoidmine ning kohaliku elu arendamine – just need märksõnad iseloomustavad Marist. Meie erakond on saanud jälle tugevamaks ja kogemuste võrra rikkamaks, et töötada paremini selle nimel, et igas Eesti otsas oleks hea ja väärikas elada,“ ütles Läänemets.

Maris Jõgeva on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala.Ta on töötanud muuhulgas Vormsi vallavalitsuses, siseministeeriumis, Avatud Eesti Fondis, Eestimaa Looduse Fondis ja tänase Vabaühenduste Liidu juhatajana.