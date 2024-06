Jaanigrilli nipid: vaata Eesti grillimeistri nõuandeid erineva kanaliha küpsetamiseks

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Kanaliha iga tükk eeldab erinevat grillimisviisi. Nõo Lihatööstuse tootearenduse meeskonna BBQ Symphony grill-lihameister Rain Käärst näitab nõuandevideos, kuidas valmivad grillil parajalt küpsed kanatiivad, -koivad ning mahlane kintsuliha ja rinnafilee. Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja tunnustatud kokk Marko Kokmann soovitab tervisliku maitseelamuse saamiseks serveerida jaaniõhtul kana kõrvale klassikalist Caesari salatit.

Kanatiivad küpsevad süte kõrval

Kanatiibu ei küpsetata kuumade süte ega gaasileegi kohal, sest nende nahaalune rasv hakkab küpsedes välja tulema ning läheb põlema. Seega kalla süsi vaid ühele poolele söevanni ja jäta grilli teine pool tühjaks. Esmalt kuumuta grill umbes 160-170 kraadini ja aseta tiivad selle jahedamale poolele, mille all ei ole põlevat sütt või gaasileeki. Pane grillile kaas peale. Kanatiivad küpsevad umbes pool tundi.

Vahepeal pritsi neid veega ja kontrolli umbes 7-10 küpsemisminuti järel, kas tiivad on pealt kuivad ja vajavad veega pritsimist. Mina pritsin tiibu pooletunnise küpsetamise ajal kolm korda ja pööran neil vahepeal ka teise külje. Tiibadele värvi andmiseks võib need enne valmimist korraks tõsta ka grilli kuumemale poolele. Enne serveerimist kontrolli, kas liha tuleb kondi küljest kergelt lahti ning ega seal verd ole näha.

Kanakoibade grillimiseks varu aega

Kanakoibade grillimiseks tuleb varuda aega ja kasutada selleks madalamat temperatuuri, et liha jõuaks läbi küpseda. Selleks pane süsi vaid ühele poole grillvanni ning küpseta koibasid grilli jahedamal poolel.

Esmalt kuumuta grill 150-160 kraadini ja aseta koivad restile niimoodi, et nende jämedam osa jääks suunaga põlevate süte poole. Sedasi küpsevad koivad ühtlasemalt. Nende küpsemine kaane all võtab aega umbes 40 minutit. Jälgi, et sel ajal oleks grilli temperatuur ühtlane ning keera koibasid umbes 10 minuti takka ja pritsi neid veega umbes neljal korral.

Enne serveerimist kontrolli, et liha oleks ühtlaselt läbi küpsenud. Sellest saad aru, kui liha tuleb kondi ümbert lahti ja nende ühenduskohas ei ole näha veriseid kohti ning valguv lihamahl on selge.

Kanakintsuliha jaoks küta grill kuumaks

Kana puhul on kintsuliha minu lemmiktükk, sest see on pehme ja mahlane. Kondita ja nahata kintsuliha on hea grillida, kuna sellel ei ole enam nahaalust rasva, mis võiks sütele tilkudes süttida.

Alustuseks kuumuta grill 250 kraadini, et liha ei jääks resti külge kinni. Saputa lihatükid täiesti lahti ja aseta need grillile nii, et nende vahele jääks piisavalt õhuruumi. Sedasi küpseb liha ühtlasemalt. Mida rohkem on grillil liha, seda kauem võtab küpsemine aega. Poes müüdavates pakendites on enamasti kolm lihatükki ja need valmivad kiiresti, umbes 7-8 minutiga. Jälgi, et kintsuliha ei küpseks üle ning ei muutuks kuivaks. Seetõttu grilli kintsuliha kaane all ja keera lihatükid juba 2-3 minuti järel teistpidi. Pärast pööramist aseta need resti äärtesse, kus on jahedam. Vajadusel pritsi liha veidi veega. Lase kintsulihal küpseda veel umbes 3 minutit. Lõika kõige paksemasse kohta noaga suur sälk ja vaata, kas lihatükk on seest helevalge või hallikas. Kui liha on kergelt roosakas ja selle mahl veidi verine, siis küpseta seda veel umbes minuti jagu.

Kiirelt valmiv rinnafilee

Kana rinnafilee lõigud valmivad hästi kiiresti, kuna need on suhteliselt õhukesed. Seetõttu tuleb grillrest ajada eelnevalt kuumaks, temperatuur peaks olema 250 kraadi juures.

Laota lõigud grillile laiali ja jäta nende vahele õhuvahed, et kuumus saaks ühtlaselt liikuda. Küpseta neid mõlemalt poolt 2 minutit. Rinnafileed saab edukalt grillida avatud kaanega, kuid sellisel juhul peaks neid iga minuti järel pöörama. Kuna rinnafilees on rasva suhteliselt vähe, siis väldi selle üleküpsetamist, et toit ei muutuks liiga kuivaks.

Klassikalise CAESARI SALATI retsept

1 keskmine jääsalat

Valmis küüslaugukrutoonid või 5 viilu ciabatta´t vms sepikut/saia

1 küüslauguküüs

25 g parmesani laastud või riivitud parmesani

Salatikaste

100 g head majoneesi

5 g Dijoni sinepit

10 g sidrunimahla

1 purustatud küüslauguküüs

5 g Worcesteri kastet

2-3 anšoovisefileed

25 g külmpressitud oliiviõli

1 suurem punt basiilikut

30 g riivitud parmesani

Soola ja musta pipart

Mikserda kastme komponendid blenderis või saumikseriga ühtlaseks seguks ning maitsesta soola ja pipraga. Rebi salatilehed väikesteks tükkideks ja kalla neile peale kaste. Puista salatile ka parmesani laastud või riivitud parmesaan ning sega läbi.

Valmis küüslaugukrutoonid prae pannil õliga või valmista need ise ciabattast. Selleks lõika ciabatta või sepik/sai paksudeks viiludeks. Prae saiaviilud kuumal pannil õlis kuldseks. Kui need on veidi jahtunud, määri viilud küüslauguga üle ja murra väiksemateks tükkideks. Lisa salatile küüslaugukrutoonid ja serveeri.