Jaanipäeva grillisoovitus: Põltsamaa stiilis searibid

„Põltsamaa praekapsas on heaks kaaslaseks suvisele grill-lihale või ribidele. Kui soovid sööjaid üllatada, serveeri liha koos praekapsavahuga, selleks surista kapsas köögikombainis ühtlaseks,” soovitas Oeselg.

Põltsamaa viimaste aastate fookuses on olnud toodete tervislikkus, kestlikud pakendid ja kestlik tootmine ning oluliste muutuste tuules vajas uuendamist ka Põltsamaa välimus. Uuenduskuur toimub mitmes etapis ja enamus Põltsamaa pakenditest on poelettidel vahetunud aasta lõpuks, mil kodumaine kurk, kõrvits ja kapsas on põllult purki pandud.



Põltsamaa stiilis searibid, 5-le

Põltsamaa Kuldsest ja Põltsamaa sinepist kastme, noore kartuli ja Põltsamaa praekapsa vahuga



Koostisosad:

1k g searibisid

Põltsamaa Mustsõstramoos

Põltsamaa sinep

BBQ kaste

1 sibul

1 porgand

3 küüslauguküünt

8 sl Põltsamaa Kuldset

2,5l veise- või kanapuljong

4spl võid

1kg noori kartuleid

1 purk Põltsamaa Praekapsast



1. Grilli ribisid 140 kraadi juures 4-5 tundi. Kõige parema tulemuse saad keraamilisel grillil. Aeg-ajalt mopi liha üle Põltsamaa mustsõstramoosi, Põltsamaa sinepi ja BBQ kastmega.