Kuidas grillihooajal seedimisprobleeme ennetada ja leevendada?

Grillihooaeg on alanud! Kuigi tegu on äärmiselt nauditava ajaviitega, siis grillpidudega kaasnevad sageli mitmesugused seedimise ja ainevahetusega seotud tervisehäireid. Kuidas neid ennetada ja leevendada, räägib Südameapteegi farmatseut Ethel Jamnes.

Ainevahetuse korrashoiuks on organismile vaja toidust kätte saada piisav kogus valke, süsivesikuid, rasvu, kiudaineid ja vitamiine. Seetõttu peaks iga toidukord sisaldama köögivilju ning loomalihale võiks eelistada pigem kala ja linnuliha. Vahepaladeks võiks süüa puu- ja köögivilju.

Palava ilmaga suureneb higistamine, nii et suvel peaksime rohkem tähelepanu pöörama vee tarbimisele. Magusate mahla- ning karastusjookide asemel tuleks aga juua puhast vett. Ka lastele tuleks alati puhas joogivesi saadaval hoida, kuna lapsed kipuvad veepuudusele olema tundlikumad. See-eest alkohol ei ole soovitatav üheski vanuses, kuna selle tarvitamine on kehale väga kurnav.

Soolestiku hädasid aitavad ennetada ning seedimist toetada erinevad preparaadid. Oluline on soolestiku õige mikrofloora säilitamine. Selleks võib tarvitada kasulikke baktereid ehk probiootikume. Probiootikumid korrastavad seedesüsteemi ja toetavad immuunsust ning neid tasuks tarvitada kuurina. Apteegis on saadaval erinevaid probiootilisi preparaate, mis sobivad nii kõhuprobleemide ennetamiseks kui ka raviks.

Ensüümid on organismile vajalikud valgud, mis aitavad lõhustada toitaineid ning tagada rakkudes piisava kiirusega ainevahetusreaktsioonid. Ensüüme hävitab vale eluviis: suitsetamine, liigne alkoholi tarvitamine, ülesöömine, ebatervislik toiduvalik, vähene liikumine ja vähene puhta joogivee tarbimine. Seega kõige suuremaks kaebuseks võib suvisel hooajal olla just ensüümide puudusest tekkinud terviseprobleemid, näiteks raskustunne kõhus, valulikkus ja sellega kaasnevad muud sümptomid. Kuna ensüümid hävivad toidu kuumtöötlemisel, siis vajadusel saab neid preparaadina juurde võtta.

Rahvameditsiinis on tuntud ka erinevad ravimtaimed, mis seedimist soodustavad. Üheks selliseks taimeks on piparmünt, millel on meeli lõõgastav ja seedeprotsesse toetav toime. Lõõgastunud olekus toimib seedimine paremini ega lase puhitustel ja spasmidel tekkida. Piparmünti on saadaval ka kapslitena, mida on võimalik mugav reisile või grillipeole kaasa võtta.

Kiudained mängivad inimese seedeprotsessis samuti tähtsat rolli olles tervisliku toitumise oluliseks osaks. Kiudained jagunevad kaheks: vees lahustuvad ja lahustumatud. Lahustuvatel kiudainetel on unikaalne võime vett absorbeerida, tekitades kiiresti täiskõhutunde ja aidates seeläbi ülesöömist vältida.

Lahustumatud kiudained jäävad muutumatuks, tehes väljaheite raskemaks ja pehmemaks, nii et see pääseb sooltes kergemini edasi. Näiteks teelehe seemnete kestad ja linaseemned on ühed paremad ja külluslikumad looduslikud kiudainete allikad. Eri kiudainete kombinatsioone, mis aitavad seedimist kiirendada, on saadaval ka apteekides. Kiudainerikast toitu või toidulisandeid süües tuleb kindlasti juua ohtralt vett, kuna vees lahustuvad kiudained tõmbavad vett endasse ja organismil võib tekkida veepuudus.

Tervislikuks aitavad meil jääda lisaks tervislikule toitumisele ka piisav kehaline aktiivsus ning alkohoolsete jookide vältimine. Tervise hoidmisel on abiks ka erinevad toidulisandid ja preparaadid, mille abil ei jää ükski grillpidu pidamata!