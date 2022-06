Grillimeister Rain Käärsti põhitõed eriti maitsva jaanigrilli küpsetamiseks

Saabuvate jaanipühade puhul jagab Nõo Lihatööstuse tootearenduse meeskonna BBQ Symphony grill-lihameister Rain Käärst kasulikke nõuandeid, kuidas grillida erinevat liha ja vorste nii, et tulemus oleks mahlane ning maitsev.

Grillvorstid

Eelküpsetatud grillvorste küpseta keskmisel temperatuuril ja kaane all. Liigne kuumus ajab vorstid lõhki.

Seevastu peenikesed toorvorstid laota hästi kuumale grillile, kuid kaas peab olema suletud. Lase neil paar minutit küpseda ja keera teistpidi. Toorvorstid valmivad umbes 5 minutiga, kauem grillides muutuvad need liialt kuivaks.

Jämedamate grillvorstidega tuleb rohkem vaeva näha ning grillida neid veidi madalamal temperatuuril, et vorstid lõhki ei küpseks.

Mina soovitan klassikalisema maitsega äädika, soola ja pipraga tehtud toorvorste.

Vorstide kõrvale sobib köögiviljasalat, mis tõmbab oma hapesusega rasvasust maha ning friikartulid.

Just grillvorstidega saab suure seltskonna esimese nälja ära kustutada.

Grill-liha

Parim tulemus sünnib eelkõige kvaliteetsest lihast. Enne grillimist pane sea- ja kanaliha paariks tunniks toatemperatuuril tahenema, nii on läbiküpsemise tase ühtlasem.

Liha mahlasuse tagamiseks on oluline valida grillimiseks õige temperatuur. Kellel grillimisega vähem kogemust, tasuks alustada liha küpsetamist keskmisel temperatuuril kaane all ja pärast valmimist lasta sellel lahtise grillil kergelt pruunistuda. Küpsemise ajal võib lihatükke keerata niipalju kui vaja.

Grillimise meetodid sõltuvad marinaadist ja lihatükist. Nõo Lihatööstuse toodetel on vastav info ka pakendil kirjas. Koore, jogurti või majoneesi marinaadis liha grilli kõrbemise vältimiseks keskmisel kuumusel kaane all. Õliga tehtud marinaadis liha küpsetamine on lihtsam. Eelnevalt tuleks aga lihalt õli veidi maha nõrutada, et seda liiga palju grillile ei valguks.

Lihatükk määrab ka küpsetamise viisi. Kõige lihtsam on sealiha sisefileed grillida. Selleks hoia grill intensiivselt kuum, kuid väldi liha üleküpsemist. Välisfilee nõuab rohkem aega ja tahab kaane all keskmisel kuumusel rahulikult küpseda. Kui liha on umbes 10 minutit grillinud, siis lõika kõige jämedamale tükile sälk sisse ning kontrolli selle küpsust. Liha on valmis, kui selle värv on muutunud hallist ühtlaselt valgeks.

Kaelakarbonaad vajab alguses intensiivsemat kuumust aga järelküpsemiseks madalamat temperatuuri. Kõige paremini saab temperatuuri reguleerida grilli kaane ja selle õhuavadega mängides.

Enne liha serveerimist lase sellel paar minutit termopotis või vaagnal fooliumiga kaetult puhata, et peatada mahlade liikumine. Muidu valguvad mahlad esimese lõikega taldrikule.

Šašlõkk

Šašlõkki küpsetatakse alati vardas, lihatükid tihedalt üksteise otsa topituna, et säiliks mahlasus. Kuna šašlõkk küpseb vähemalt 30-40 minutit, muutub selle lihakiud omas mahlas haududes pehmemaks.

Parim tulemus saadakse šašlõkivanni kasutades, kuhu on võimalik tekitada söevaba koht järelküpsemiseks.

Hoia käepärast pritspudel veega, et kuumal grillil jahutada liha pealispinda kõrbemise vastu ja vajadusel sellega summutada tuleleeki.

Gaasigrillil valmista šašlõkki madalamal temperatuuril ja suletud kaane all, vardaid pidevalt keerates. Lõpus lisa kuumust ja tõsta kaas üles, et lihale värvi anda.

Triibuliha

Triibuliha eeldab rahulikku ja pikemat küpsetamist mõõdukal temperatuuril kaanega suletud grillil. Söed lükka triibuliha alt eemale, et kuumus oleks ühtlasem ja tilkuv rasv ei süttiks põlema. Selline liha vajab pidevat keeramist.

Grillribi

Ribide küpsetamiseks pead aega varuma, umbes 40-60 minutit. Grilli temperatuur ei tohiks ületada 150 kraadi ning kaas olgu suletud.

Kanaliha

Maitselt on kõige parem ilma kondi ja nahata kanakintsuliha, mida küpsetatakse kuumal grillil kaane all. Kui liha hakkab värvi muutma, keera see teistpidi ja sulge uuesti kaas. Sõltuvalt temperatuurist valmib kintsuliha 5-7 minutiga.

Kanafilee steigid küpsevad eriti kiiresti, umbes 3-4 minutiga. Ka fileed küpseta kuumal grillil kaane all. Küpsust saad kontrollida nii, et teed lihasse sisselõike. Valmis liha on ühtlaselt valge.

Kanatiivad ja -koivad

Kondiga kanaliha eeldab pikemat grillimist madalal temperatuuril ja kaane all. Liha saab kondi ümbert küpseks umbes 30-40 minutiga. Liha on valmis, kui kanatükist valguv mahl on muutunud selgeks.