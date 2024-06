Eestlaste lemmik grill-liha valmistamise õpetus jaaniõhtuks

Triibuliha on juba aastaid eestlaste jaani- ja grillpidude üks lemmikroogasid. Nõo Lihatööstuse tootearenduse meeskonna BBQ Symphony grill-lihameister Rain Käärst õpetab, kuidas grillida marinaadis peekonilõigud pehmeks ja mahlaseks. Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja tunnustatud kokk Marko Kokmann soovitab tervisliku maitseelamuse saamiseks serveerida triibuliha koos Vinegrett-salatiga.

Triibuliha ehk marinaadis peekonilõike grillitakse kaudse kuumusega madalal temperatuuril. Selline liha on läbikasvanud ja rasvane ning vajab küpsemiseks aega. Arvesta umbes 40 minutiga ning hoia grillimisel temperatuur 150-160 kraadi juures.

Pane süsi grillivannis vaid ühte nurka hõõguma ja laota peekonilõigud restile teise nurka. Võimalusel kasuta söe ja grillresti vahel ka reflektorplaati. See juhib otsese kuumuse lihast eemale. Nii jääb triibuliha pehme ja mahlane ning selle rasv ei lähe sulades põlema. Eesmärk on neist rasv välja küpsetada. Kui liha on kaane all umbes 10 minutit küpsenud, siis keera lõigud teistpidi. Jälgi, kuidas peekonilõigud pruunistuvad, et saada aru, kui sagedasti pead neid grillil ümber pöörama ning kas liha tuleks ka veega pritsida. Enne serveerimist lase triibulihal veid jahtuda, kuna selle rasv on koheseks söömiseks liiga tuline.

Vinegrett-salat

300 g keedetud kartulit

200 g keedetud peeti

100 g keedetud porgandit

300 g hapukapsast (suru vajadusel kuivemaks)

200 g marineeritud kurki või hapukurki

150 g hakitud sibulat või rohelisi sibulapealseid

Sinepi-õlikaste

40 g õli

10 g teravat sinepit

3 g 30% äädikat või veidi sidrunimahla

Soola ja musta pipart

Näpuotsaga suhkrut

Tükelda keedetud, jahutatud ja kooritud kartulid, porgandid ja peedid õhukesteks viiludeks või ribadeks. Lõika marineeritud kurk või hapukurk peenikesteks tikkudeks ning haki sibul peeneks. Lisa aedviljade hulka ka hapukapsas. Vispelda kokku sinepi-õlikaste ja sega see kausis aedviljadega ettevaatlikult läbi. Maitsesta soola, pipra ja veidi suhkruga. Lase salatil vähemalt tund aega maitsestuda.