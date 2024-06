Riina Sikkut: valejutuga tervenemisest mürki müüa ei tohi

Libameditsiin ja tervisealane valeinfo levivad suure hooga. Teadlikkuse tõstmise ja tõenduspõhise info jagamise kõrval muudame seadust, et takistada tervisele ohtlike toodete müügipakkumisi.

Ka digiühiskonnas on tervis inimestele väga tähtis ning seda teavad valeinfo levitajad ja mitte-tõenduspõhise abi pakkujad. Doktor Google vastuvõtule on imelihtne pääseda, kuid meditsiinihariduseta patsient võib sageli saada halba nõu või sattuda ärevusse. Ühismeedia annab väga personaalse lähenemise võimaluse – seal on kerge levitada nii oma arvamust, reklaami kui ka valejutte.