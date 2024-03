Riina Sikkut: maakonnahaiglate roll peaks suurenema

Reedel Läänemaa haiglat ja Haapsalu neuroloogilist rehabilitatsioonikeskust külastanud terviseministri Riina Sikkuti sõnul saab perearstide põud järgmistel aastatel leevendust ning limonaadimaks on vaid osa laste ja noorte tervise parandamiseks tehtavast.

Terviseminister Riina Sikkut, hiljutise riigikontrolli auditi järgi ei ole arstiabi kvaliteedi tase üle Eesti ühtlane, sest nõuded on üldsõnalised ja vananenud. Olete sellega nõus?

Täiesti nõus. Riigikontrolli tähelepanekud on õiged ja adekvaatsed. Oleme teinud infrastruktuuri investeeringuid ja kvaliteet on olnud tagaplaanil, kuid see ei tähenda, et meil oleks ebakvaliteetne teenus.

