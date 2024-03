Peaminister raha ei luba, kuid raudteega liigutakse edasi

Esmaspäeva pärastlõunal tutvustas SA Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu Palivere osavallakogu koosolekul Haapsalu raudtee taastamise projekti hetkeseisu ja maalis ka tulevikupilte.

„Loodan, et selles mõttes tutvustatakse, et tahetaksegi raudteed teha,” ütles Palivere osavallakogu esimees Risto Roomet arutelu sissejuhatuseks.

Roometi nükkele andis tõuke tõsiasi, et päev varem, pühapäeval, kirjutas peaminister Kaja Kallas Xis (endise nimega Twitter), et Haapsalu raudtee ehitamise plaan ei ole jõus. Peaminister Kallasega on samas paadis kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

