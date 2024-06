Lihula maantee ärihoones käisid vargad

Politsei sai teate, et 19. juuni õhtul Haapsalu linnas Raudtee tänaval korteris tekkis konflikt, mille käigus lõi 49aastane mees tuttavat naist. Kiirabi vaatas naise üle ja andis esmaabi. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 17. juunil on Haapsalu linnas Lihula maanteel ärihoones uksepiida lõhkumise teel sisse tungitud kontoriruumi ja varastatud sealt lauaarvuti tarvikuid, tööriistu ning peenraha. Kahju on 4 685 eurot.