Jaanipühade ajal on politsei väljas tavapärasest suuremate jõududega

Politsei on pühade perioodil turvalisust tagamas tavapärasest suuremate jõududega. Politsei palub kõigil, kes vajavad kiiret abi, helistada 112.

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Ivo Utsar rääkis, et politsei pöörab nii jaanipühade eel, ajal kui järel enam tähelepanu liiklusele, lähisuhtevägivallale ja avalikule korrale. „Selle nädala lõpust on nii liikluses kui avalikus ruumis märgata enam politseipatrulle, kes kõik töötavad selle nimel, et Eesti inimeste jaanipühad mööduksid turvaliselt. Rahustame suurematel maanteedel liiklust, kontrollime juhtide kainust ning hoiame silma peal ka rahvarohketel üritustel, et vajadusel kiiresti inimestele appi minna ja rikkumistele reageerida,“ sõnas Utsar.

Utsar lisas, et see, kuidas mööduvad tänavused jaanipühad, sõltub eelkõige inimestest endist. „Et pidustustest jääks meelde positiivne, tuleb käituda vastutustundlikult nii enda kui teiste suhtes. Siinkohal on oluline ka märkamine ja teiste aitamine. Pühade perioodil tarvitatakse enam alkoholi ja kahjuks ei suuda kõik inimesed sellega piiri pidada ning hakkavad käituma ohtlikult – võivad muutuda vägivaldseks või istuda joobes peaga rooli. Kui märkad inimest, kes on endale või teistele ohtlik, siis võimalusel sekku, helista kindlasti 112 ja kutsu abi,“ ütles Utsar.

Politsei soovitused turvalisteks jaanipühadeks:

Liikluses tuleb olla tähelepanelik ning sõita lubatud piirkiirusega.

Kui jaaniõhtul tuleb ette võtta autosõit, siis leppige seltskonnas kokku, kes on kaine juht.

Probleeme lahenda kaine peaga.

Hoia kaaslastel silm peal ja püüa võimalusel ohtlikku käitumist takistada.

Kui märkad inimest, kes on endale või teistele ohtlik – istub purjuspäi rooli või muutub vägivaldseks, siis helista 112.

Kui oled tunnistajaks kodusele vägivallale või kuuled naabrite juures vägivallale viitavaid helisid, siis kutsu kohe politsei.

2023. aasta jaanipühadel (22.-24. juunil) kontrollis politsei ühtekokku 28 943 sõidukijuhi kainust. Tabati 110 alkoholi tarvitanud juhti ning 152 kiiruseületajat. Kokku oli 178 lähisuhtevägivalla juhtumit ja kaks avaliku korra rasket rikkumist. Kainenema toimetati 89 inimest.