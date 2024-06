Haapsalu Marienholmi poolsaarel valmis uus sõidutee

Haapsalu suurarenduses valmis sel nädalal uus sõidutee koos kergliiklusteega.

Uus tänav viib poolsaare tippu, kus uudistajaid ootab kõrge vaateplatvorm vaadetega merele. Viis maja koos 50 korteriga on tempokalt kerkinud. Mereäärses klaasmajas saab tutvuda kodude siseviimistluspakettidega.

Haapsalu linnas Marienholmi poolsaarel tähistati sel nädalal uue asfalttee valmimist. Infrastruktuuri ehitas Tariston AS. Sõidutee piirneb ühelt poolt munakividest toetatud merekaldaga ning teiselt poolt kergliiklusteega. Tee lookleb poolsaare keskpaigani, kust edasi kulgeb pinnaseteena. Iga lisanduva arendusetapiga tee pikeneb kuni jõuab päris tippu välja.

„Marienholmi poolsaar areneb kiirelt, olulisi muutusi on näha nädalatega. Uus tee tagab hea ligipääsu nii uudistajatele kui ka ehitajatele. Ehitaja Mitt&Perlebach on tempokalt edenemas ning juba juuli keskpaigas planeerime kogu esimese etapi sarikapidu, et hoonete tipukõrguste saavutamist tähistada,” ütles Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

Haapsallu mere äärde kogu Suure viigi vasakule kaldale kerkiv mastaapne arendus on suurim erakapitali investeering, mis Läänemaale viimastel aastakümnetel tehtud on. Lisaks suvitusliku arhitektuuriga mereäärsetele kortermajadele on poolsaarele planeeritud merekaid, kohvikud, avalik pargiala, rannapromenaad ja väikesadam. Lisaks plaanitakse poolsaare algusesse rajada uus spaa-hotell.

„Huvi Marienholmi korterite vastu on olnud suur ning suve tulekuga on kliendipäringud veelgi hoogustunud. Tänaseks on üle poolte korteritest müüdud ning prognoosime, et suvega jõuab tehingusse veel oluline osa. Hea on müüa ja arendada kortereid, kust igast aknast avaneb uskumatu merevaade – ja seda kõike Eesti ühes armastatuimas suvituslinnas“, kommenteeris Lüiste.

Marienholmi arenduse autorid on Scandium Kinnisvara juhtimisel 3+1 arhitektid, KAMP büroo sisearhitektid ning Tajuruum maastikuarhitektid. Visiooni töötas välja What If kohaloome agentuur. Marienholmi kaasinvestorite seas on mitmed tuntud Eesti investorid, näiteks investeerimisteemade eestkõnelejad Jaak Roosaare, Marko Oolo ja Kristjan Liivamägi. Esimesed mereäärsed korterid valmivad tuleva aasta kevadel.