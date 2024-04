Galerii: Marienholmi esimesed majad said nurgakivi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 40

Neljapäeval asetati Marienholmi esimesele kortermajale nurgakivi, mis arendaja sõnul näitab, et uskumatuna tundunud plaan poolsaar korda teha, liigub teostuse poole.

„Täna on pidupäev uskujatele,” ütles poolsaare arendaja Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste. Tema sõnul oli vähe neid, kes uskusid, et ka tegelikult ehitama hakatakse ja üle poole sajandi avalikkusele suletud olnud poolsaar ellu ärkab. „See on algusest peale tundunud üks hulljulge projekt, ka minu jaoks,” ütles Lüiste.

