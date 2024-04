Galerii: Ivo Linna tõi sotsiaalmaja saali umbselt rahvast täis

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

Fotod: Urmas Lauri

Täna keskpäeval oli Haapsalu sotsiaalmaja saal puupüsti rahvast täis, osa huvilistest olid Ivo Linnat (74) ja teda klaveril saatvat Robi Salumetsa (22) ka ukse taga koridoris kuulamas.

Oma tunnipikkust esinemist alustas Linna “lauluga, mis on eesti muusika kullatükk, paljude jaoks number üks”. Ja selleks kullatükiks oli Raimond Valgre 1939. aastal kirjutatud laul, mis on trotsinud saatuse torme - “Muinaslugu muusikas”.

“Ja kes ei suuda ennast tagasi hoida - ja ma loodan, et te ei suuda ennast tagasi hoida - siis laulge kaasa,” ütles Linna oma esinemist sisse juhatades.

Linna sõnul juhtub vahel ka imelugusid. “Selliseid juhuseid, mis siin hetk tagas toimus, juhtub väga harva. Läksin ühe kaunitari juurde ja küsisin, et järsku on kellelgi teie hulgast täna sünnipäev. Ja teate, mis see neiu vastas? Minul ongi! Annaliisa, seal ta seisab, me tervitame teda lauluga “Kingitus”,” ütles muusik.

Järgmist laulu sisse juhatades ütles Linna, et see laul sündis möödunud sajandi 60. aastate keskel. “Selle laulu lõi, - ta ei kirjutanud seda laulu, sest ta ei tundnud nooti, - mees, kes on enda kohta öeldnud, et kuulge, kui mina olen helilooja, siis see vares seal männa otsas on paabulind. See mees oli Albert Uustulnd. Ja tema laulud elavad siiamaani,” rääkis Linna oma kaassaarlasest.

