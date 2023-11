Haapsalu sotsiaalmaja tänavusel hoidistekonkursil oli kõige populaarsem tooraine õun.

Sel aastal möödus hoidiste degusteerimine vaiksemas õhkkonnas kui aasta tagasi. Hoidistekonkurssi vedanud Veronika Romantšuki sõnul võis põhjuseks olla uus asukoht –sotsiaalmaja asemel endise Haapsalu hoolekandekeskuse maja Kastani 9. „Kuna see maja on nüüd ka sama asutus, tahtsime hoidiste degusteerimise teha siin, sest siin on rohkem ruumi,“ ütles Romantšuk.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!