Lobjakas pani Viljandis publiku ahhetama

Lihula noormees Andri Lobjakas üllatas Viljandis Mati Nuude 80. sünniaastapäeva kontserdil oma lauluoskusega nii publikut kui ka Ivo Linnat.

Kontsert Viljandis oli neljapäeval täies hoos, kui lava taha ilmus Tre Raadio reporteri sõnul „kõigile tundmatu noormees” ja pöördus Ivo Linna poole, öeldes, et tema unistuseks on kunagi laval koos Apelsiniga mõnd Mati Nuude kuulsaks lauldud laulu esitada. „Kõigile tundmatu” noormees oli Lihula kandis hästi tuntud Andri Lobjakas. Muheda mehena tuntud Ivo Linna leidis, et mis seal nii hullu ikka juhtuda saab – las tuleb!

Ahhetasid nii muusikud kui ka publik – Lobjaka esitatud „Jambalaya” kõlas suurepäraselt. Lobjakas sulandus kenasti ansamblisse koos Ivo Linna, Koit Toome, Juss Haasma, Kalle Sepa ja Apelsini muusikutega, kes olid koos lõpulooks lavale tulnud.

Laupäeval oli Lobjakas Mihkli laadal musitseerimas koos Justamendiga.