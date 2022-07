Lihula tulistamises osalenud autod on endale uued omanikud leidnud

Kaks aastat tagasi 6. juunil Lihula tulistamises osalenud Subaru ja Žiguli on leidnud endale uued omanikud.

Möödunud nädala lõpus müüs Lihula tulistaja Mikk Tarraste elukaaslase palvel tema sõber 750 euro eest maha kuuliaukudega sinise Subaru, millega Tarraste saatuslikul ööl sõitis. Auto oli müügis oksjoni korras alghinnaga 500 eurot. Kolme pakkumisega kerkis hind 250 euro võrra.

Traagilisel ööl Tarraste poolt sõelapõhjaks lastud VAZ-2106, milles hukkus Lihula apteeker Ülle Heinver ja kaks last said eluohtlikke vigastusi, jõudis umbes kuu aega tagasi Rakveres asuvasse Eesti politseimuuseumisse, kirjutas Virumaa Teataja.

Žiguli toodi politseimuuseumisse õppematerjaliks. Muuseumi juht Andrus Eesmaa rääkis, et praegu tegeldakse sellega, et auto säiliks võimalikult algupärasena. Selleks kaetakse auto uksed ja aknad lakiga, et vältida klaasikildude murenemist.

Tulistaja Mikk Tarraste auklikuks lastud autot pääseb nägema giidiga, kui tutvuda muuseumis ballistika programmiga. Programm ise tuleb Andrus Eesmaa sõnul kavva ilmselt septembrist, sest praegu tegeldakse töötajatele programmi tarvis vajalike teadmise andmisega. Programmis ei taaslavastata Lihula tulistamise sündmuspaika, pigem luuakse üldine sündmuskoht, nimetatud Žiguli täidab seal aga tähtsat rolli.

2020. aasta 6. juunil tappis Tarraste Lihula lähedal kaks inimest, vigastas viit inimest ja ohustas oma tegevusega määramata arvu isikute elusid ning tervist, lisaks tekitas varalist kahju. Kokku ohustas ta vähemalt 17 inimese elu ja tervist, kellest neli olid 3-9aastased lapsed. Kõik kannatanud olid Tarrastele võõrad, kellega mehel polnud mingit suhet ega tema ees ühtki süüd.

Tänavu jaanuaris mõistis ringkonnakohus Tarrastele eluaegse vangistuse, riigikohus apellatsioonikaebust arutamisele ei võtnud. Tänavu 4. juunil võttis Tarraste vanglas endalt elu.