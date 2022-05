Mikk Tarraste soovis olla parem abikaasa, isa ja ärimees

Eluksajaks vangi mõistetud Lihula tulistaja Mikk Tarraste päevikust ilmneb, et mehe suurim soov oli olla parem abikaasa, isa ja ärimees, kuid pidevalt ajas üks häda teist taga, kirjutas Eesti Ekspress.

Kui Mikk Tarraste 6. juunil 2020. aastal Lihula lähedal Tuudi külas kaks inimest maha lasi ja raskelt kahte last haavas, oli tal muude asjade seas kaasas ka mustade kaantega märkmik – tema päevik.

Nüüd on avalik Tarraste 75-leheküljeline päevik. Sellesse kirjutas Tarraste hariliku pliiatsiga peenikeses, raskesti loetavas käekirjas oma mõtteid aastail 2014–2019. Sealt avaneb pilt pideva probleemipuntraga võitlevast mehest, kuid miski ei viita, et temast võiks saada mõrvar.

Päeviku esimene sissekanne on tehtud 2014. aasta 26. mail Riisiperes, kui Tarrastel on elumuutuste aeg. Tema abielu on läbi, tuleb kolida. „Loodan hakata edaspidi päevikut pidama. Elus on nii palju tähtsat, mis muidu meist mööduks, unustusse vajuks.“

