Lääneranna vallas levib koroonaviirus

Pärnumaal levib kroonaviirus peamiselt Lääneranna vallas, kirjutas Pärnu Postimees.

Lääneranna vallas on viimas ekümne päeva jooksul tuvastatud 15 nakatunut, Nakkusjuhtude suhtarvult on see aknt Eestis kolmandal kohal.

Terviseameti Lääne regiooni juhataja Kadri Juhkami sõnul on nakkus Lääneranna vallas läinud liikvele peamiselt Lihulas lasteasutuste kaudu, kust see on levinud kodudesse. Nädala alguses oli Lihula lasteaias karantiinis kaks rühma.