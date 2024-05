Holm pank kaasab võlakirjade emissiooniga 2 miljonit eurot

Eesti kapitalil põhinev Holm pank kuulutas välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille raames plaanib kaasata fikseeritud 9,5% intressiga kuni 2 miljonit eurot oma kapitalibaasi tugevdamiseks ja laenuportfelli jätkuvaks kasvatamiseks.

10. mail algava ning 24. maini vältaval pakkumisel saavad nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid märkida 10-aastase lunastustähtajaga tagamata allutatud võlakirju. Võlakirjade aastane intress on 9,5% ning väljamakseid teostatakse kaks korda aastas. Pakkumisele tuleb 2000 võlakirja, mille nimiväärtus on 1000 eurot. Võlakirjad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinna poolt korraldatud mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

„Holm on valmistunud investorite kaasamiseks juba alates pangalitsentsi omandamisest 2019. aastal. Oleme teinud suuri investeeringuid arendustesse, mis on meil võimaldanud tuua Eestis ja Lätis turule hulgaliselt uusi kaasaegseid laenutooteid. 2023. aasta kujunes meie tegevusajaloo edukaimaks aastaks, mil Holmi netolaenuportfell kasvas 41%, hoiuste maht 49% ning ettevõtte teenis rekordilised 1,6 miljonit eurot netokasumit. Aset leidis ka esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate AT1 võlakirjade emissioon,“ rääkis tegevjuht Kaspar Kalvet.

Tema sõnul on Holm Finantsinspektsiooni järelevalve all olevate pankade seas 2023. aasta laenumahu kasvuprotsendi põhjal Eesti kõige kiiremini kasvav pank.

„Meie laenumaht on kasvanud viimase viie aasta jooksul keskmiselt 36% aastas ning see hoog pole kindlasti lähiaastatel raugemas. Oleme sisenemas järgmisesse kasvufaasi ning plaanime laiendada oma mitmekülgset portfelli nii Eestis kui ka Lätis, kasvatada Holmi brändi tuntust ja mitmekordistada meie kasumlikkust. Soovime anda kõigile huvilistele võimaluse saada osa edust, mida sel teekonnal saavutada plaanime,“ sõnas Kalvet.

Tema sõnul on Holmi peamine konkurentsieelis see, et pank keskendub kindlatele kõrge nõudluse ja kasvupotentsiaaliga teenustele. „See on andnud meile võimaluse olla paindlik ning reageerida kiirelt klientide ootustele. Oleme suutnud tuua lühikese aja jooksul turule mitmeid uusi laenutooteid, kuid säilitanud sealjuures laenude kõrge kvaliteedi – meie mittetöötavate laenude osakaal on madalal ning tagatud laenude osakaal on ajas kasvav,“ rääkis Kalvet.

Holm emiteerib võlakirjad tähtajaga 10 aastat, pangal on Finantsinspektsiooni loal õigus kuid mitte kohustus lunastada võlakirjad ennetähtaegselt 5 aasta möödudes. Pakkumine on esimene osa 2024. aasta mais kinnitatud tagamata allutatud võlakirjade programmist, mille raames saab Holm kaasata ühtekokku kuni 8 miljonit eurot.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holm pangale kuuluvad kaubamärgid Liisi ja Holm. Panga teenuste hulka kuuluvad tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ning omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.