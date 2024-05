Vormsi volikokku tuleb Björn Berggren

Vormsi vallavolikogu tööst aastase pausi võtnud ettevõtja Algor Strengi asemel tuleb volikokku 30aastane brändi- ja turundusjuht Björn Berggren.

Mõlemad kandideerisid Avatud Vormsi valimisliidu nimekirjas, valimisliidul on seitsmeliikmelises volikogus neli kohta. Berggren on Vormsis sündinud ja jagab end saare ning Tallinna vahel. „Side Vormsiga on tugev,“ kinnitas Berggren. Vormsil elavad tema ema, vanaema ja vanaisa.