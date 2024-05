Posti tänaval tuleb toiduautode festival

Laupäeval toimub Haapsalus esimest korda Food Truck Festival ehk üritus, kus külastajatele pakutakse süüa ratastel köökidest.

Festivalile on oodatud umbes 40 toitlustajat Eestist ja naaberriikidest, kes pakuvad külastajatele hot dog’e, Armeenia šašlõkki, kebabi, takosid, vahvleid, pirukaid ja palju muud. „Loodame, et ilm on juba suvine ja festivali külastavad paljud kohalikud ja turistid,” ütles korraldaja Daniil Kuznetsov.