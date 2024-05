Tagasivaade: Taeblas kütitud hundid olid koera ristandid

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 aastat tagasi.

„Telefonipiraatlus tühjendab taskuid”, 17. mai 1994

Haapsalus on talvekuudest tegutsema hakanud telefonipiraadid – „Tone-Pulse’i“ telefoni omavate inimeste (praegu teadaolevalt kaks) numbrilt on helistatud Tallinna erootikatelefonile.

Siiamaani on ohvriks langenud kaks inimest, üks Metsa tänavalt ja teine Tallinna maanteelt. Nende „Tone-Pulse’i” telefoninumbrilt on helistatud Tallinnasse erootikatelefonile, mille numbreid on võimalik saada ajalehest „Eesti Ekspress”. Telefoniomanik ei tea kõnest midagi ning ta teised pereliikmed pole asjasse segatud (telefoniomanikel on olemas tunnistajad, et erootikakõne toimumise ajal ei viibinud kodus kedagi või vastupidi – kõne ajal olid korteris inimesed, kes tõestavad, et mingisuguseid kõnesid ei tellitud). Erootikatelefoniarved on ulatunud ühes kuus 45-st peaaegu 530 kroonini.