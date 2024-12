Tagasivaade: kaitseliit lasi metsa uputada ähvardanud kopratammid õhku

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„Mehed, kes päästsid Haapsalu häbist”, 14. detsember 1989

Mehed, kes päästsid Haapsalu häbist, töötavad direktor Märt Polli juhtimisel väikefirmas „Ehitaja”. Märt, millal saab C. Kreegi monument lõpliku kuju? „Tõenäoliselt järgmisel suvel. Monument on üks lõik Kuradi- ja Inglisilla vahelisest heakorrastustest.” Veel nädal aega enne ausamba avamist tehti täitevkomitee nõupidamisel kurja häält, et monumenti avada ei saa, töödega valmis ei jõuta. Sina olid kogu aeg rahulik. Miks? „Kogu töö toimus suusõnalise kokkuleppe alusel, lõplik tehniline dokumentatsioon valmis kuu aega tagasi. Ise kujutasime töö mahtu täpselt ette ja olime kindla