Tagasivaade: „Taastame Läänemaa”

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„Taastame Läänemaa”, 16. november 1989

Kallid läänlased. Kas saab helilisemalt öelda ühe palju kannatanud Eestimaa rahvakillu kohta? Vaevalt küll. Proovige öelda: haapsallased, raplalased – keel läheb suus keerdu ning külma ilmaga ei saagi neid sõnus suust. Kui läänlased, siis peaks olema ka Läänemaa. Kus ta on? Võõras võim on Läänemaad tugevasti rasinud. Ta on kiskunud Läänemaa tükkideks ja isegi nime peljanud.

On aeg taastada Eestimaal tema ajalooline haldusjaotus, sealhulgas ka Läänemaa. Aluseks võiks võtta 1939. aasta seisu, mil Eesti oli iseseisev ja sõltumatu.

„Politseil katseväljakutse”, 17. november 1994

Politsei jõudis nelja minutiga kohale, kogesid üleeile õhtul noorte juristide klubi liikmed, kui klubi külalise, Lääne politseiprefekti eestvõttel prooviväljakutse korraldati. Enne seletas prefekt, kuidas politseinikud väljakutse puhul tegutsema peavad. „Ainuke asi, milles politseikorra