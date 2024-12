Tagasivaade: riik teeb Haapsallu olulise investeeringu

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„Uus volikogu lõunasöögil ei käinud”, 28. detsember 1989

On 20. detsember. Mõni minut puudub üheteistkümnest. Enamik Haapsalu rajooni rahvasaadikute nõukogu saadikuid on leidnud oma nimelise koha parteimaja saali vasaku tiiva esimestes ridades. Seltskond on heatujuline, soliidselt ootusärevust varjav.

Viimasel hetkel tuleb Voldemar Pinn ja eksib saali paremale poolele, kuhu on end sättinud „aparatšikud”. Rõõmus elevus. Toomas Vilosius