Haapsalu sai taas piiskopi

Esmaspäeval valis Eesti apostlik-õigeusu kiriku (EAÕK) püha sinod Tallinna piiskopkonna abipiiskopiks preestermunk Damaskinose, kes hakkab kandma Haapsalu piiskopi tiitlit.

Haapsalu koguduse preester Jüri Ilves ütles, et EAÕKs ei tähenda linna nimi, et piiskop seal resideeruks, vaid see on osa tiitlist.

„Haapsalu on ajalooliselt oluline õigeusu kogudus ning ka tänapäeval elav ja aktiivne kogudus, mis kannab välja abipiiskopi tiitli,” ütles EAÕK Tartu piiskop Eelija, kes on ka uue piiskopi valinud sinodi liige.

„EAÕK Tallinna peapiiskopkonnal on olulised linnakogudused peale Tallinna Haapsalus ja Valgas. Tiitel oli metropoliidi valida ning ta kaldus Ha