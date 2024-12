Juhtkiri: valimiste aasta eelarve

Haapsalu linnavalitsus lasi 2021. aastal remontida poole Metsa tänavast. Remondi lõpuni viimiseks küsiti seejärel raha transiitteede toetusest, kuid tulutult. Remondiplaan jäi soiku. Kuni tuleva aastani, mis on kohalike omavalitsuste valimiste aasta. Sobivalt enne valimisi viiakse remont lõpuni, kasutades selleks linna enda eelarve raha.

Remondi jätkamine on väga hea uudis Metsa tänava elanikele, kelle seas on kindlasti palju valijaid. Arvatavalt rohkem valijaid kui näiteks nende seas, kes võidaks uuest pitsikeskusest, mis eelarvesse ei mahtunud. Ei mahtunud ka uus linnavalitsuse hoone, mille ehitusest võidaks kõigepealt linnavalitsejad ise, kes end niigi tagasi valivad.

Teisisõnu torkab Haapsalu tuleva aasta eelarvest silma, et see on eelkõige valimiste aasta eelarve, kus investeeringute seas on esikohal see, mis võib tõenäoliselt kõige rohkem hääli tuua. Valimistejärgse aasta eelistustesse võib panna juba näiteks uue raekoja või pitsikeskuse.

Kahtlemata on see ka muudes omavalitsustes levinu