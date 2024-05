Läänemaa saab juurde ligi 900 hektarit soid

Leidissoo kuivenduskraavid suletakse ning paari aasta pärast on Läänemaal 875 hektarit rohkem taastatud soid.

Leidissoo taastamiseks ehitatakse ühtekokku saja kilomeetri pikkustele kraavidele 600 paisu, et tõsta veetaset ja takistada vee kiiret äravoolamist.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) hakkab koostöös Saksa sihtasutustega PlanBe ja Michael Succow taastama Nõva ja Variku vahel asuvat Leidissood. Taastamistöid tehakse umbes 875 hektari suurusel alal, kus looduslik soo on praegu kuivendatud.

Kuivenduskraavide sulgemine tõstab veetaset ning peatab seeläbi turba lagunemise ja sellega kaasneva kasvuhoonegaaside tekke, selgitas RMK looduskaitsespetsialist Bert Holm kolmapäeval Perakülas RMK Nõva külastuskeskuses toimunud avalikul koosolekul.

Projekti olulisus ja erilisus RMK jaoks seisneb selles, et see on esimene suuremahuline elupaikade taastamistöö, mida rahastab erainvestor, kaasates asjakohast kompetentsi nii Eestist kui ka välismaalt.

Ehitustööde maksumus on inseneribüroos Steiger valmivas projektis umbes 200 000 eurot. Projekti rahastab sihtasutus PlanBe, projekti koordineerimise ja järelevalvega tegeleb Michael Succowi sihtasutus (MSF) ning taastamistööde tehnilise planeerimise ja tegemise eest vastutab RMK.