Anvar Samost: eurovalimised võivad tuua Eesti poliitikas olulise muutuse

Euroopa Parlamendi valimisteni on mõni nädal. Kampaania käib, nagu ikka enne valimisi on võimul olevad erakonnad ebapopulaarsed otsused ootele pannud, aga midagi erilist need valimised kokkuvõttes andnud pole.

Kõige suurem ja samas kõige lahtisem muutus sõltub küll teatud määral valimiste tulemusest, kuid pole seotud ühegi kandidaadiga. Nimelt ootavad kõik parlamendierakonnad huviga, kas pärast uue Euroopa Parlamendi selgumist kogunev Euroopa Liidu valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine 17. juunil toob Reformierakonna esimehele ja Eesti peaministrile Kaja Kallasele pakkumise uue Euroopa Komisjoni koosseisus, mis võimaldab tal väärikalt ametist loobuda.

Mingit käegakatsutavat infot samas pole. Kõige selgemalt on võimalikku arengut kirjeldanud praegune Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson, kes ETV saates „Esimene stuudio" ütles, et Kaja Kallas läheb mitteametlikule ülemkogule iseendale töökohta läbi rääkima. „Teame, et peale valimisi ülemkogule minnakse ühtede nimedega, siis istuvad valitsusjuhid koos päeva, öö, võibolla teise päeva veel ja tulevad välja üllatusega. Ja kui sa oled seal ruumis, nagu viis aastat tagasi [Belgia endine peaminister ja praegune Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles] Michel oli, siis võib tulla sealt kuldse krooniga."

Tõsiasi on, et 17. juuni kohtumise keskseks teemaks saab uue viieaastase võimuperioodi juhtkohtade jaotus. Mitmed rahvusringhäälinguga vestelnud Euroopa Liidu asjatundjad on seda nimetanud 27.–28. juunil toimuva ametliku Euroopa Ülemkogu ettevalmistuseks. Seal peaksid liikmesriikide liidrid juba kinnitama, kellest saab Euroopa Komisjoni president, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Parlamendi president. Just välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohta on Kallasele sobivaks peetud.