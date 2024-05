Juhtkiri: kodukoha muuseum

Soomerootslasest filmirežissöör Klaus Härö, kes aastaid tagasi võttis Eestis üles filmi „Vehkleja“, tunnistas toona intervjuus Lääne Elule, et polnud enne filmivõtete algust kordagi Eestis käinud, kuigi tema kodulinn Porvoo asub Helsingist vähem kui tunnise autosõidu kaugusel. Härö ütles, et Eesti oli talle seni nagu kodukoha muuseum, mis tundus olevat nii lähedal, et sinna jõuab igal ajal minna, aga millegipärast ometi ei lähe.

Laupäeval tekib just võimalus võtta kätte ja minna sinna lähedal asuvasse kodukandi muuseumisse, kuhu muidu kuidagi ei satu, sest muuseumiöö puhul avavad mäluasutused üle Eesti juba 14. korda laupäeva õhtul uksed ja ootavad külastajaid tavapärasest hilisemal ajal.