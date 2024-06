Kuidas planeerida murevaba ent säästlikku suvepuhkust?

Suvi on puhkamise aeg ning paljud mõlgutavad mõtteid reisist välismaal, sest mis seal salata, Eestis puhkamine on pea sama kallis. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger jagab nõu, kuidas suvepuhkust planeerides kokku hoida.

Kodutöö on nutikas ära teha

Enne puhkuse lainele häälestumist on tarvis mõelda ka reisi tüütumatele aspektidele. Näiteks võib kohalejõudmine võtta oodatust kauem aega, sest lennufirma parasjagu streigib. Rääkimata varahommikul tõusmisest või keset ööd võõras linnas maandumisest. Kogu reisi detailne läbimõtlemine on paras peavalu, aga kui seda ei tee, võib reis ootamatult kalliks kujuneda.

Seega tee selgeks, kuhu plaanid reisida, ja mõtle oma harjumustele – kas varahommikune või hilisõhtune lend sobib sulle. Näiteks kuu aega tagasi väljus Tallinnast Londonisse lend kell 16 päeval ja jõudis sihtkohta kell 17. Rong on kohe vastas, ühendus mugav ja kellaaeg mõnus. Teisalt jällegi väljuvad paljud soodsamad lennud varahommikul või siis maanduvad öötundidel, mis tähendab, et lennujaama minemisel või lennujaamast tulemisel ei saa kasutada ühistransporti ning kokkuvõttes ei pruugi odav lennupilet tähendada soodsat reisi. Seega tasub pöörata tähelepanu lennuaegadele.

Samuti võivad küll lennupiletid ja majutus olla soodsad, kuid sihtkohas on parajasti hooajaväline aeg ja ilm jahe või vihmane. Puhkuselt eeldame ju tavaliselt ikka päikest ning sooja ilma.

Kuidas leida hea hinnaga lennupiletid?

Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe jagas , et odavlennufirmad kasutavad lainetavat hinnastamist. Ehk kui tahad praegu järgmiseks talveks pileteid osta, siis need on suhteliselt kallid. Ligikaudu neli kuud enne väljalendu on aga tarvis kohad täis saada ja siis lastakse hinnad alla. Seejärel enamasti täitub pool lennukit ja järgneb teine kõrgema hinna laine. Vahetult enne reisi väljumist lastakse jälle hinnad alla, kui on veel vabu kohti.

Enamasti öeldakse, et kõige paremad lennupiletite pakkumised on kolm-neli kuud ette. Küll aga on nutikas kodutöö ära teha ning mõelda, kas odavam lennupilet tähendab kokkuvõttes ka kõige odavamat reisi. Lisanduda võivad taksokulu, pagasitasud, lisaööbimine jätkulennu puhul jne.

Reisikindlustus on võti

Nutikas on võrrelda, kumb tuleb odavam, kas sõlmida täpseks puhkuseperioodiks reisikindlustus või kasutada krediitkaardiga kaasnevat reisikindlustust. Krediitkaart võib olla mõistlikum juhul, kui reisid mitu korda aastas ja perega. Kindlasti tasub üle vaadata kaardiga kaasneva reisikindlustuse limiidid ja tingimused ning välistused, et kaitse oleks piisav.

Ootamatu haigus või transpordi rike teel lennujaama võib hoolimata suurepärasest planeerimisest reisiplaanid uppi lüüa. Eriti täbaraks võib olukord aga kiskuda siis, kui jääd puhkusel olles haigeks või saad vigastada. Taolistel juhtudel on reisikindlustus tõeliselt abiks, sest meditsiiniabikulud võivad ulatuda tuhandetesse eurodesse.

Reisikindlustus on mõtet sõlmida kohe, kui esimesed kulutused reisile tehtud. See aitab kaitsta ootamatuste eest juba enne reisile minekut. Näiteks reisi ärajäämise ja lennupileti vahetuse kaitse aktiveerub üldjuhul alles 3 päeva pärast peale reisikindlustuse sõlmimist.

Mida veel puhkust kavandades arvestada?