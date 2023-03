Läänemets soovitab omavalitsusjuhtidel koolide sulgemise otsused edasi lükata

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets tegi omavalitsusjuhtidele üleskutse koolide sulgemisega seotud otsused vähemalt kuni uue koalitsiooni moodustamiseni edasi lükata, kirjutas ERR.

„Paljud omavalitsused Eestis teevad olulisi maapiirkondade elujõulisusega seotud otsuseid. Nimelt otsustatakse koolide, lasteaedade sulgemise või kooliastmete sulgemise küsimust. Minu palve omavalitsusjuhtidele – kui vähegi võimalik need otsused edasi lükata või otsuste tegemisel teha need selle klausliga vähemalt, et oodata ära, kunas koalitsioonileping saab sõlmitud. Sest me oleme rääkinud sellest, et riik peab tegema samme selle nimel, et kuueklassilised koolid Eestis kinni ei läheks,” rääkis Läänemets valitsuse pressikonverentsil.

Koolide sulgemise otsused tuleb omavalitsustel teha igal aastal 1. aprilliks. ERR-i andmetel kestavad koalitsioonikõnelused tõenäoliselt 10. aprillini.