Järgmise aasta Haapsalu Itaalia muusika festivali peaesinejad on Ricchi e Poveri ja Riccardo Fogli

Uue aasta juuni esimesel nädalavahetusel toimub Haapsalu piiskopilinnuse hoovis taas Itaalia muusika festival. Armastatud Itaalia muusikat toovad linnuse hoovi sel korral Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli, Piero Mazzocchetti ja Canzoniere Grecanico Salentino.

Festivali peaesinejaks on 1. juunil Ricchi E Poveri. Kooslus moodustati aastal 1967 Itaalias Genovas. Bändi edu valemiks sai Itaalia meloodilise popmuusika ja USA tuntumatelt bändidelt saadud inspiratsiooni segamine. Kooslus võitis 1985. aastal Sanremo muusikafestivali ning esines Eurovisioni lauluvõistlusel. 1980. ja 1990. aastatel kuulusid muusikute repertuaari selle aja tuntuimad itaalia hitid „Mamma Maria”, „Made in Italy” ja „Se m’innamoro”.

Itaalia ballaade ja poplaule esitab Piiskopilinnuses ka Riccardo Fogli. Aastal 1982 astus artist Sanremo muusikafestivali üles lauluga „Storie di Tutti i Giorni”. Fogli on tänaseks avaldanud üle 30 albumi ja tema tuntumate hittide hulka kuuluvad „Ti Amo Pero”, „Compagnia” ja „Il Segreto del Tempo”.

Romantilise õhtu jooksul saab veel kuulda Itaalia lauljat ja tenorit Piero Mazzocchettit. Oma karjäärile pani mees aluse Saksamaal, kui jäi kõrva Müncheni Bayerni endistele mängijatele, kes teda sponsoreerima hakkasid. Pärast Universal Musicuga lepingu sõlmimist tuuritas mees mööda Saksamaad ning jõudis lõpuks ka kodumaale Itaaliasse, kus osalenud suurimatel muusikafestivalidel ning telesaadetes ja laulnud korduvalt duetti koos Jose Carrerasega.

Itaalia traditsioonilist muusikat viljelev grupp nimega Canzoniere Grecanico Salentino toob Haapsallu Salento piirkonna muusikat. Nende looming on segu traditsioonilisest ja modernsest muusikast ning kontserdid on täis plahvatuslikku energiat, kirge ja rütmi, mis viivad publiku maagilisele teekonnale.

Haapsalu Itaalia Muusika Festival toimub 1. juunil Haapsalu piiskopilinnuse õuel.