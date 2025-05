Viimane tuur toob Umberto Tozzi laupäeval Haapsallu

Kuula artiklit, 2 minutit ja 48 sekundit 0:00 / 2:48

Sel laupäeval toimuval Haapsalu Itaalia muusika festivalil astub üles Itaalia muusik ja laulukirjutaja Umberto Tozzi. Kolmel eri kontinendil toimuv kontserttuur jääb Umberto Tozzi jaoks viimaseks.

Festivali teine peaesineja on maailmakuulus laulja ja laulukirjutaja Filippo Neviani, artistinimega Nek.

Oma karjääri tähistamiseks läks 72aastane Tozzi maailmaturneele kontsertprogrammiga „L’Ultima Notte Rosa: The Final Tour”. Ta on Itaalia meediale teatanud, et rohkem kui 30 kontserdiga kontserttuur on tema hüvastijätt live-kontsertidega. Itaalias alguse saanud kontserttuuri viimane ülesastumine on selle aasta oktoobris Austraalias. Ainus ja tõenäoliselt viimane Eesti kontsert toimub sel laupäeval Haapsalus Itaalia muusika festivalil.

Oma 50aastase karjääri jooksul on festivali peaesineja Umberto Tozzi müünud 80 miljonit albumit ja andnud kontserte täismajadele üle maailma. Tema vaieldamatult tuntuim hitt „Gloria” valiti aastal 1980 kuulsaimaks Itaalia lauluks. Tozzi tunumate hittide hulka kuuluvad veel „Tu”, „Ti Amo”, „Stella Stai” ja „Gente di Mare”. Umberto Tozzi ainulaadset häält saadab kontserdil suurejooneline orkester.

Festivali teine peaesineja Filippo Neviani ehk Nek sai Itaalias tuntuks aastal 1993, kui ta esines lauluga „In Te” riigi populaarseimal laulukonkursil Sanremos. Esitus tõi artistile palju tähelepanu ning aasta hiljem ka parima Itaalia noore popartisti preemia. Nek osales korduvalt Sanremo muusikafestivalil ja aastal 1997 tuli ta seal välja lauluga „Laura non c`e”, mis küll festivalil esikohta ei toonud, aga jättis jälje maailma muusikasse. Neki laul „Laura non c’e” nopiti kiirelt üles ja seda müüdi ainuüksi Itaalias üle 600 000 koopia. Tohutu populaarsuse saavutas laul muusikaedetabelites üle Euroopa ja Lõuna-Ameerikas.

Mehe karjäär jätkus tõusvas joones ja lisaks ülemaailmsetele kontsertidele andis Nek järjest välja edetabeleid vallutanud albumeid, millel kõlasid teiste seas lood „Se Una Regola c’e”, „Fatti Avanti Amore” ja „Almeno Stavolta”. Tänaseks on Itaalia popmuusika üks tuntumaid lauljaid välja andnud 18 albumit.

Itaalia muusikat esitavad festivalil ka Eesti muusikud, teiste seas eelmistel aastatel üles astunud Susanna Aleksandra & Titoks ja Beati Mandolini, kes tähistavad oma kümnendat tegutsemisaastat.

Itaalia muusika festival toimub Haapsalu piiskopilinnuse õuel 31. mail. Samal ajal peetakse linnas Itaalia veinipidu, mis toob Haapsalu peatänavatele parimad Itaalia maitsed ja veinid.