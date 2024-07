Toivo Tomingas: A nagu automaks

Kui autode maksustamise teema ideena päevakorda tõusis, püüdsin minagi kaasa mõelda. Arusaadavalt on esmareaktsioon eitav, sest kes ikka uusi väljaminekuid kaela võtta tahaks. Kui aga edasi heietasin, leides, et see maks tuleb ju niikuinii, siis püüdsin ette kujutada, kuidas see rakenduda võiks.

Statistika ütleb, et meie teedel veereb iga päev miljon autot, millel on all vähemalt viis miljonit rehvi. Rehvid on need, mis söövad ära meie asfaltteed, tallavad rööpaisse ja mudaks või tolmuks kruusateed ja on lõpuks liigse kulumise tõttu päris paljude liiklusõnnetuste (surmade) põhjuseks.