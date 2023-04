Aimar Ventsel: see võlusõna „kolonialism“

Kui vaadata Venemaal toimuvat, siis läheb juba aastakese suur aur kolonialismist rääkimisele. Ning kolonialismist rääkides on sellega seonduv teema dekolonialiseerimine.

Juba mõnda aega armastatakse Venemaal rääkida kolonialismist. Seda teevad eri inimesed, mõistes kolonialismi all eri asju. 2016. aastal võttis Venemaa tagasi oma allkirja rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) statuudilt ehk sisuliselt astus ICCst välja. Seda tehti reaktsioonina ICC avaldusele, milles nenditi, et Krimmi Venemaaga ühendamine on okupatsioon. Nagu nüüd näha, astuti ICCst välja väga ettenägelikult, sest nüüd on sama asutus välja andnud vahistamismääruse Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes.

