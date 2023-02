Aimar Ventsel: teised on süüdi!

Alates Venemaa-Ukraina sõja algusest aasta tagasi on Venemaal käimas üks huvitav debatt. See on debatt kollektiivsest süüst.

Võib öelda, et kui miski ühendab Venemaa erinevaid elanikkonnagruppe, sõltumata rahvusest, usust, poliitilistest vaadetest või ka sotsiaalsest staatusest, siis on see kollektiivse vastutuse ja süü eitamine. Tuletame meelde, et esimest korda on sisse viidud piirangud, mille sihtmärgiks pole mitte konkreetsed isikud, ettevõtted või majandussektorid, vaid Venemaa Föderatsiooni kodanikud. Aeg on näidanud, et kõik need piirangud on olnud vähem hirmsad ja radikaalsed, kui alguses paistsid, ent aasta tagasi oli paanika Vene Föderatsiooni elanike ja sealt pagenud inimeste seas suur. See paanika pole päriselt ka vaibunud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!