Juhtkiri: ärme narvastu

Illustratsioon: Karel Rahu

Narva on Eesti omavalitsemise tõeline häbiplekk. Augustis saab 35 aastat taasiseseisvumisest, selle aja peale on tekkinud pea kõikjal Eestis haldussuutlikkus, suuremal või vähemal määral. Aeg-ajalt on teisteski omavalitsustes tagasilööke, kuid suund tundub ikkagi olema aina asjatundlikuma ja seadusi järgivama asjaajamise suunas. Vaid Narvas läheb asi aina hullemaks.

Tõesti, õigus näib olevat neil, kes ütlevad, et see linn tuleks võtta valitsuse kontroll