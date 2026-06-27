Galerii: promenaadil käib Maitsete Promenaad

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Haapsalu promenaadil käib toidufestival Maitsete Promenaad, mis tõi kokku toidupakkujad ja ostjad.

Toidupidu promenaadil algas eile ja kestab täna südaööni.

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