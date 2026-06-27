Galerii: paadimatk tõi hiidlased Dirhamisse

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Hiiu purjelaeva seltsi 27. paadimatk tõi hiidlaste alused laupäeva õhtul Dirhamisse.

Paadimatk algas laupäeva hommikul Kärdla sadamas toimunud kaptenite koosolekuga. Purjelaeva seltsi eestvedaja Hannes Vaidla  ütles, et hommikul läks Hiiumaalt

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