Selgus Läänemaa purjetamismeister

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Nädalavahetusel toimus 37. Valge Daami regatt, mis oli ühtlasi ka Läänemaa meistrivõistlused purjetamises.

Võistluse pani kinni jaht Edasi, mille kapten oli Koit Pauts. Lisaks talle olid meeskonnas Mihkel Kaljuveer, Aso Koris, Argo Ottens ja Liina Aso.

Teisele kohale tuli Erko Sepa juhitud jaht Tuuslar ja kolmandaks Avo Lingi juhitud Chantal.

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Võistluse korraldaja Erki Teras ütles, et Valge Daami regatiga peeti esimest korda Läänemaa meistrivõistlusi, varem on meistrivõistlusi peetud Kessu r