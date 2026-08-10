Arti Aasav tuli Põhjamaade meistrivõistlustel hõbedale

Haapsalu laskur Arti Aasav sai Eesti koondise koosseisus laskmise Põhjamaade meistrivõistlustel õhupüstoli harjutuses juunioride võistkondliku hõbemedali. Individuaalvõistlusel pääses Aasav küll finaali, aga jäi seal kaheksandaks.

Laskmistreener Mati Seppi sõnul võttis õhupüstoli võistkondliku võidu kindlalt Rootsi. „Nad on praegu tugevad,” ütles Seppi.

Treeneri sõnul oli tal kahju sellest, et vahetult enne Põhjamaade meistrivõistlusi polnud ühtegi mõõduvõttu, mis hoidnuks laskuril nii-öelda käe sooja. „Õhupüstoli hooaeg on põhiliselt talvine. Nüüd tul