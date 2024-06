Maitsete Promenaad tähistab juubelit

Laupäeval peetakse Haapsalu promenaadil toidufestivali Maitsete Promenaad. „Kümnenda sünnipäeva puhul jõudsime koju,” ütles festivali korraldaja Tiina Kõresoo. „On ju festival nime saanud Haapsalu promenaadi järgi.”

Toitlustajaid on festivalil kokku ligi 60. Kõresoo sõnul on umbes kolmandik neist sellised, kes on korraldajatega igal festivalil kaasas käinud, kuid on ka uusi. Eestis tegutsevate toitlustajate kõrval on Haapsalus toidupakkujaid Venezuelast, Kuubalt, Gruusiast, Türgist, Lätist ja Soomest.