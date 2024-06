Nädalavahetusel kolmandat korda Haapsalus toimuv jalgpallifestival toob linna üle 400 jalgpallilapse Eestist, Lätist ja Soomest.

„Üks lipp on juurde tulnud,” ütles festivali korraldaja Erki Kade. Kui kõigil kolmel aastal on osalenud mõni võistkond Lätist, siis tänavu on esimest korda kohal kolm võistkonda Soomest.