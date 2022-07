Galerii: Haapsalus algas noorte jalgpallifestival

Fotod Kaire Reiljan

Eile algas Haapsalus jalgpallifestival, kus võtab omavahel mõõtu 20 noorte jalgpallivõistkonda Eestist ja Lätist.

Haapsalu esimesel jalgpallifestivalil võistlevad 2011-2014 sündinud jalgpallurid. Haapsalut esindavad neli Haapsalu Krattide võistkonda ja Läänemaa jalgpalliklubi võistkond.

Reedel pidasid festivalist osavõtjad Haapsalu linnastaadionil esimesed mängud ja õhtul marssisid uhke rongkäiguga Haapsalu djembemängijate trummipõrina saatel läbi linna festivali avamisele. Turniir kestab pühapäevani.

Turniiri eesmärk on pakkuda noortele jalgpalluritele, nende treeneritele ning lapsevanematele meeldejäävaid emotsioone nii jalgpalliväljakutelt kui ka Haapsalust. Korraldajate sooviks on tasavägised ja võitluslikud mängud headel muru-ja kunstmuruväljakutel ning lisaväärtusena pakkuda nauditavaid vabaaja veetmise võimalusi Eesti ühes ilusaimas kuurortlinnas.

Turniiri peakorraldaja on Reval Sport Tours, kellel pikaajalised kogemused rahvusvaheliste noorteturniiride ja laagrite korraldamisel. 10 aasta jooksul on korraldatud turniiridest tuntuimad on Saku Spring, Saku Cup ja Reval Cup.